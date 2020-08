Qué sabemos hoy en día del coronavirus, qué han descartado ya los expertos… y qué incognitas quedan

Una de las grandes esperanzas para lograr la contención de la pandemia fue durante mucho tiempo la creencia de que el calor reduciría la propagación del virus y disminuiría el número de contagios, con lo que muchos apuntaron que una segunda ola se retrasaría hasta el otoño. Sin embargo, no es eso lo que está ocurriendo en buena parte de planeta, donde las altas temperaturas no han afectado al SARS-CoV-2.

“No parece que sea una vía principal, que el virus no permanece tanto tiempo en superficies como se ha demostrado en el laboratorio. No obstante, sí es una vía opcional de contagio , sobre todo en los sitios cerrados, con una temperatura más o menos constante”, explica a 20minutos el director del centro de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero. “Al aire libre, con las altas temperaturas, la posibilidad de que gotículas permanezcan con virus viable en la calle es muy pequeña. Con la luz ultravioleta, el calor, esas gotículas se evaporan. No es una vía en el exterior”, añade.

You May Also Like