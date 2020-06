“¿Qué Rusia eliges?”, el vídeo homófobo que apoya la campaña de Vladimir Putin para cambiar la Constitución

El anuncio pide respaldar los cambios constitucionales de Putin en el referéndum del 1 de julio, que tienen un claro componente anti-gay acorde al presidente, que anunció a principios de año que no legalizará el matrimonio gay: “Mientras yo sea presidente, no sucederá”. Aunque en un principio se creía que el anuncio estaba lanzado desde el Gobierno, lo cierto es que la autoría pertenece a una agencia de nombre Patriot, vinculada al empresario y aliado de Putin, el señor Evgeny Prigozhin .

