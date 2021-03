¿Qué ropa usamos los españoles para nuestras videollamadas en Zoom?

En definitiva, parece que los españoles no somos muy dados a esto de arreglarnos para que se nos vea por la cámara , y bueno, en cierto modo es comprensible. Pese a todo, Zoom tiene filtros que pueden ayudarnos a desviar la atención del resto y modificar un poco nuestra apariencia sin hacer nada: existen orejas de conejo, sombreros de pizza, coronas de flores y parches pirata. Porque la apariencia no lo es todo: lo más importante es quien haya detrás de la cámara y lo que se tenga que decir, más allá de nuestro aspecto.

Puede que no nos cuidemos mucho de cintura para abajo, pero es que tampoco somos coquetos ni queremos lucir nada delante de la cámara. Según la encuesta realizada por Zoom, solo un 1,37% de los españoles saca sus mejores complementos, pero es que, un 65,69% asegura que no se suele poner ningún accesorio en sus llamadas de Zoom. Espero que al menos nos peinemos un poco.

En los últimos días no hemos dejado de ver los mejores looks de las celebridades que han acudido a los premios Goya o Globos de Oro, galas que este año se están celebrando de forma virtual. Pese a no celebrarse de manera presencial, ya vemos análisis de los mejores vestidos.

You May Also Like