¿Qué rol debería jugar una empresa familiar en la comunidad?

Si usted es propietario o directivo de una empresa familiar, sabe que su negocio es empleador, referencia y nodo comunitario. Ustedes sirven esos roles para un grupo diverso de partes interesadas – consumidores, vendedores, organizaciones caritativas – en el contexto de una estructura social que está experimentando su más profunda transformación desde el siglo 18.

Esto se debe a que las suposiciones tradicionales acerca del propósito de los negocios están siendo cuestionadas, mientras que el equilibrio entre gobierno, empresas privadas y el sector caritativo está en movimiento. Considerando este complejo entorno, usted y su empresa familiar deben pensar: ¿Cuál es su entendimiento del contrato social en la actualidad? ¿Cómo atenderán cada uno de sus roles en la comunidad mientras estos evolucionan en el futuro?

El “Statement on the Purpose of a Corporation” de The Business Roundtable, publicado en 2019, anunció un nuevo paradigma para los negocios. Los firmantes, CEOs de algunas de las compañías más influyentes del mundo, declararon: “Cada una de nuestras partes interesadas es esencial. Nos comprometemos a brindarles valor a todas ellas, para el futuro éxito de nuestras compañías, nuestras comunidades y nuestro país.”

Esta declaración no carece de críticos. El más notable es Warren Buffett, que se ha mantenido firme en señalar que el propósito de una corporación debe ser, por encima de todo la ganancia de sus accionistas.

Estos son tan solo dos ejemplos de las diferentes visiones respecto al rol – o, mejor dicho, roles – que una empresa realiza en la sociedad. Lo más importante, este debate llega al núcleo de cómo la sociedad debería estructurarse, con sus orígenes en la teoría del “contrato social”.

La teoría del contrato social se originó en la antigua Grecia y tuvo su auge en los siglos 17 y 18, mientras los filósofos buscaban entender cuál era la mejor forma de que una sociedad garantice su seguridad en un caótico “estado de naturaleza.” Los conceptos fundacionales teorizaban que todos los individuos están mejor si cada uno cede algo de libertad a un sistema que les brinda seguridad a todos.

Algunos líderes empresariales, incluyendo los dueños y herederos de prominentes empresas familiares conocidos como los Millonarios Patrióticos, han declarado públicamente que el rol del gobierno debe ser respaldado a través de mayores impuestos, especialmente sobre los más ricos. Otros miembros de familias dueñas de empresas han encabezado el desarrollo de la inversión de impacto y las empresas sociales. Mientras que en el pasado los dueños de negocios familiares financiaban filantropía después de morir, ahora están involucrándose en trabajo caritativo a través de fundaciones familiares y filantropía activa mientras están vivos. Muchos eligen también alinear la misión de la empresa con sus valores familiares y enfocarse en el impacto comunitario.

Como líder de un negocio familiar, debe preguntarse a sí mismo y a su familia: ¿Cuál es su entendimiento del contrato social hoy, en 2020? ¿Cómo perciben la familia y otras partes interesadas los múltiples roles de su empresa familiar en la comunidad? ¿La meta de ahorrarle impuestos a su familia es tan importante cuando se observa en el contexto general?

Mientras usted y su familia consideran estas preguntas, recuerde que el futuro, no sólo de su negocio familiar, sino de toda la sociedad, está en juego.