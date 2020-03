Nacido en Cangas de Morrazo (Pontevedra) hace 29 años, Rodrigo Germade compitió en K4 1.000 metros (piraguismo) en Río 2016, quedando quinto. Campeón mundial de K2 500 metros junto a Marcus Walz en 2017, tiene cuatro medallas mundiales y tres europeas.

La semana pasada iba a buscar su plaza en los Juegos de Tokio, en el que el equipo español será uno de los favoritos, pero el selectivo fue suspendido por el coronavirus.

¿Cómo lleva el confinamiento?

No muy bien, la verdad. Estábamos en un periodo de entrenamiento muy fuerte, preparando objetivos que estaban al caer y de repente se trastoca todo. Pasas de estar súper en forma a quedarte en casa a hacer malamente lo que puedes.

Le ha hecho polvo esta situación, estaba en su pico de forma supongo.

Sí, estábamos a punto de hacer el selectivo, preparando la puesta a punto y justo surge todo esto.

¿Cómo se entrena?

Ahora mismo pelota, fitball, una esterilla, cosas de acondicionamiento físico como planchas y abdominales… pero no tengo mucho más que poder hacer. Se está moviendo desde la federación una partida de dinero para comprar material y enviarlo a las casas de los deportistas, pero no sé más. A ver si pueden ponernos algo en las casas o va a ser un periodo muy largo sin hacer prácticamente nada.

Algún deportista ha reinvindicado que puedan salir a entrenar, que lo suyo es un trabajo.

Hay casos y casos. Si se hace de una manera controlada y responsable como la gente que va a trabajar, está bien. En nuestro caso el contacto no es grande y además es al aire libre.

Han dicho algo de cuándo se harán otros selectivos.

Ahora mismo está todo en stand by, no tenemos ni idea de cuándo se va a retomar, qué se va a hacer ni nada. Está todo en el aire ahora.

El COI asegura que habrá Juegos. ¿Cree que sería mejor aplazarlos?

Lo suyo sería aplazarlos, pero siendo un poco egoísta me gustaría que fuesen donde están. Porque si no sería una temporada superlarga, habría que parar, amoldarnos a la nueva fecha. De todos modos si no se plantean aplazarlo, igual es porque lo ven viable. Desconozco el estado de la epidemia, aquí si pero en otros países no sé cómo va a afectar y cuánto tiempo se va a necesitar para paliar todo esto. Para realizar los Juegos lo suyo sería que estuviese totalmente erradicado.

¿Cómo lleva esa incertidumbre?

Es lo peor, vienes de realizar un trabajo muy duro, muy fuerte. Tienes ya la motivación en punto, está todo preparado y de repente se va al traste y te trastoca todo el plan mental. Mentalmente es difícil de llevar y asimilar, pero hay que amoldarse, es lo que toca. En los trabajos pasa igual y hay situaciones muy críticas.

¿Y si los Juegos se aplazaran?

Para mí lo más duro sería un año o dos más preparando los Juegos después de llevar ya cuatro. Es muy, muy largo, tremendo. Otro año o dos más minaría mucho a todo el equipo.

¿Qué opinan Saúl Craviotto, Marcus Walz y el resto de sus compañeros?

Con Marcus hablé hace poco. Ellos opinan lo mismo que yo. Hablando en plata, es una putada. Es mucho tiempo con todo lo que ello conlleva, el desgaste mental sobre todo. En el caso de patrocinadores tampoco me afecta demasiado, igual algo más a Saúl.