“Que Renault vuelva a ser grande dependerá de nosotros, es ilusionante”

Fernando Alonso pasó por los micrófonos de ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE en el día en que se confirmó su regreso a la F1. El asturiano reveló que los primeros contactos con la escudería con la que logró su bicampeonato del Mundo se produjeron el pasado noviembre y que está muy ilusionado ante su regreso a ‘El Gran Circo’.

“Renault tiene el compromiso y las ganas de ser grande. Que Renault vuelva a ser grande dependerá de nosotros, pero creo que es ilusionante”, dijo.

Sobre sus razones para volver, Alonso lo explica así: “Básicamente porque me chifla conducir, yo creo que esa es la razón primordial de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida”, contó.

“Después de respirar y de coger aire y de ver las cosas con un poco más de calma pues la Fórmula 1 te ofrece siempre otras ventajas y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1″, añadió el asturiano.

En cuanto a los objetivos una vez que se siente en su nuevo Renault, Alonso lo tiene claro: “En 2021,2022 o 2023 me voy a ir contento con casi cualquier cosa, y no es porque no me falta motivación porque cuando cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro, pero es que ya siento un privilegio enorme por haber hecho con mi carrera lo que he querido y cuando he querido”.