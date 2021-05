Qué quiere ocultar Nayib Bukele con la destitución del fiscal general y los jueces supremos en El Salvador

Lo más peligroso de todo este proceso es que los acuerdos con los mareros se pueden romper en cualquier momento y lanzar un espiral de violencia sin precedentes. Ya ocurrió en 2014 cuando terminó “La Tregua” a la que había llegado el entonces presidente Mauricio Funes con la Mara Salvatrucha, MS-13, y las dos facciones del “Barrio 18”, los Sureños y los Revolucionarios. El Salvador se convirtió en el país “no en guerra” más violento al mundo en 2015 , con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre los factores que contribuyeron al fracaso de la tregua estuvo un fuerte rechazo popular: el 76,2% de los salvadoreños no estaban de acuerdo con una negociación con las pandillas . Y ese sentimiento continúa. Por eso es que Bukele tiene que ocultar por todos los medios su pacto para reducir la violencia de forma artificial y ganar unas elecciones mediante el engaño . De acuerdo al “índice de democracia” de la revista The Economist , con el “autogolpe” El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido” , los que tienen una fachada democrática pero que son intrínsecamente autoritarios.

You May Also Like