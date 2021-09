¿Qué pueden hacer las empresas si los trabajadores no se vacunan? | Salud

Es legal que las compañías exijan la vacuna, y podría despedir a los empleados que no la tengan. En otros casos, podrían pedirles que usen mascarilla o se sometan a pruebas periódicas para detectar el virus. Algunas empresas están considerando también hacer que quienes no estén inmunizados paguen más por su seguro de salud.

Los empresarios “sienten que han alcanzado un punto en el que las personas no vacunadas no van a hacerlo a menos que haya algo importante les obligue”, dijo Wade Symons, socio de la consultora Mercer.

Associated Press — ¿Qué pueden hacer las empresas si los trabajadores no se vacunan contra el covid-19?

