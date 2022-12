Qué puede hacer el sistema de misiles Patriot de los Estados Unidos por Ucrania

(C) The Associated Press.-

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo con Ucrania aún no se ha hecho público, señaló que una batería Patriot tiene un gran alcance de tiro, pero sólo puede cubrir una amplia zona limitada. Por ejemplo, los Patriots pueden proteger eficazmente una pequeña base militar, pero no pueden proteger completamente una gran ciudad como Kiev . Sólo podrían dar cobertura a un segmento de una ciudad.

Un ex alto cargo militar con conocimiento del sistema Patriot dijo que será eficaz contra los misiles balísticos de corto alcance y representa un fuerte mensaje de apoyo estadounidense, pero una batería no va a cambiar el curso de la guerra .

