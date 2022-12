¿Qué provoca que nos despertemos cansados?

El insomnio no es, sin embargo, el único trastorno del sueño que puede causar este problema. Es muy frecuente también la apnea del sueño , una interrupción frecuente en el correcto flujo de oxígeno al organismo que perjudica el descanso y causa numerosos despertares breves que no obstante a menudo no se recuerdan. Por ello, las personas con apnea del sueño podrían tener la sensación de haber dormido del tirón, y aún así despertarse con sensación de cansancio o con cefalea.

