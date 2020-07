¿Qué preocupa a los consumidores?

Es cierto que las búsquedas también indican que los consumidores están tratando de encontrar formas de disfrutar de las vacaciones cerca de casa. Y, desde Google, confirman que la tendencia no solo afecta a nuestro país ya que en Dinamarca, ha aumentado el interés de búsqueda por “alquiler de autocaravanas” (“ leje af autocamper “); en Francia, por “alquiler de vacaciones” (“ location vacances “); en España, por “alquiler vacacional”; y en el Reino Unido, por “parque natural” (“ nature reserve “). Para saber más sobre qué interesa a los españoles en este momento y poder adelantarte a sus necesidades, puedes consultar el análisis completo y actualizado en Think with Google.

La vida real queda reflejada en internet. Herramientas como Google Trends permiten a las marcas conocer las preocupaciones e intereses que reflejan nuestras búsquedas. Los insights extraídos de estas búsquedas les permiten trabajar en cubrir nuestras necesidades como consumidores. Lucy Sinclair, directora de EMEA (Europa, Medio Oriente y África) del equipo de datos de Google lleva a cabo un análisis semanal en el que, regularmente, hace una reflexión sobre las búsquedas más relevantes en esta situación sin precedentes. Sus conclusiones y actualizaciones se pueden seguir en los artículos que publica Think with Google.

