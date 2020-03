Qué posibilidad real de morir existe con el coronavirus

Sobre este asunto escribió el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU, Anthony S. Fauci, en un artículo recogido en la publicación New England Journal of Medicine el pasado 28 de febrero. “Si se supone que la cantidad de casos asintomáticos o mínimamente sintomáticos es varias veces mayor que la cantidad de casos notificados, la tasa de letalidad puede ser considerablemente inferior al 1% “.

Asimismo, factores como la edad, el sexo o padecer alguna enfermedad previa influyen notablemente en las probabilidades de fallecer si se contrae el virus. Si a esto sumamos que muchos casos probablemente no hayan quedado registrados porque no presentaban síntomas y no acudieron al médico, los cálculos son más complejos de realizar y la tasa de mortalidad todavía podría ser más baja.

You May Also Like