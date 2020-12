Qué pescados hay que congelar antes de consumir y cuáles no hace falta

Para comer pescado crudo en casa de forma segura o sometido a preparaciones que no matan el parásito hay que congelarlo primero. En el caso de pescados pequeños, o los ya cortados en filetes o rodajas, es suficiente con mantenerlos congelados 5 días. Si no se quiere trocear el pescado, lo mejor es alargar ese tiempo , porque es más difícil que el frío llegue al centro del pescado entero o a las piezas gruesas.

