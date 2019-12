Qué perdería EE.UU. si restringe el reasentamiento de refugiados

No obstante, ese no es el punto en realidad. La historia de Collins sería posible en muy pocos países. El candidato mismo, un optimista innato, espera que regrese la disposición estadounidense de recibir a los refugiados. “En general, los estadounidenses tienen las puertas abiertas”, dijo, tras describir cómo lo recibió una multitud de extraños en el aeropuerto en Helena, en 1994, quienes sostenían una pancarta que decía: “Bienvenido a casa Wilmot”. Sin embargo, los Estados Unidos de 2019 son menos hospitalarios que antes. La reducción de los reasentamientos para refugiados es solo un indicio de ello.

Hace dos años, incursionó en la política. En sus discursos ha desmentido las ideas falsas de que los refugiados no pagan impuestos, que roban los empleos de los demás o incluso que obtienen autos gratis. Con indignación, bromea que de alguna manera no le tocaron estas comodidades míticas.

