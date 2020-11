¿Qué patria queremos? | La Prensa Panamá

Necesitamos una patria culta, atenta; una patria que desprecie la corrupción y abrace el compromiso democrático de construir espacios que nos acerquen, vínculos de respeto que nos lleven a cambiar de verdad nuestro rumbo. No sirve de nada celebrar otro 3 de noviembre con la mentalidad de “arranque”, happy weekend y “a mí me vale sebo todo”. Así, sólo vamos hacia el despeñadero, muy empollerados, pero sin conocer de nuestra patria más que una bandera, como si no fuésemos más que tres colores y un Canal.

