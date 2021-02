¿Qué paso? Sigue la incertidumbre por caso de joven muerto en la Cinta Costera

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa real de la muerte del joven. Se cree que se pudo haber ahogado, porque se reveló que el joven no sabía nadar, pero también cabe la posibilidad de haberse golpeado.

Asimismo, otro comentario asegura que nadie entiende qué está pasando y por qué se dice que lo tiraron. “A él nadie lo tiró y se dice que supuestamente lo vieron que lo tiraron cuando se cayó. Por qué no fueron y lo buscaron. No saben ni que inventar”.

En base a un mensaje recibido en el directo, la persona asegura que lo del testigo es mentira y solo hay una sola versión. “Él se montó en la baranda y se fue abajo, no que los pelaos lo tiraron, ojalá la cámara salga a la luz de la Presidencia o del Casco Viejo. Si había testigo, porqué este no ayudó”.

