¿Qué pasó en Colombia? | La Prensa Panamá

Lo sucedido en Colombia el domingo 19 de junio de 2022, debe llamarnos la atención a todos. Aún no “enciende las alarmas”; al menos todavía no.

Lo que sí es cierto es que Colombia sigue siendo un país dividido. Un gran destino turístico. Un país de gente ingeniosa y trabajadora. Un gran país.

Los que vimos la contienda desde fuera, nos dividimos en dos bandos: uno de desconfianza y el otro de esperanza. La realidad es que los siguientes días muchos colombianos se tendrán que levantar, hacer largas filas para tomar un autobús, laborar las mas de ocho horas que se les exigen y regresar tarde a sus casas para tratar de compartir un corto tiempo en familia. Los otros llegarán un poco mas tarde a sus trabajos y tratarán de desmeritar el triunfo de Gustavo Petro, discutirán con sus amigos sobre lo que se hizo o no se hizo y darán recomendaciones (tal cual lo hacen cuando pierde su equipo de fútbol el domingo anterior).

¿Que hay dos Colombias? Claro que las hay. Y cuidado que un par más. ¿Que Colombia es uno de los países más desiguales del continente? También es cierto. ¿Que los políticos tradicionales no han querido darse cuenta? Cierto. ¿Que lo van a aceptar? De esto, no estoy tan seguro.

Hasta una semana antes del día de las elecciones, Rodolfo Hernández iba a ser el próximo presidente. Las tres semanas desde la primera vuelta fueron fatídicas para él. Por un lado, Petro concentró su campaña en dejarse ver como el anti uribista por excelencia, lo cual no le costaba mucho. La campaña del “ingeniero” no hizo gran cosa. Encima la salida de los “petrovídeos” no tuvo el impacto que esperaba, no así la fiesta en el yate que pintó al candidato como un playboy (error de previsión).

Todo esto fue caldo de cultivo para que los que le tienen miedo al expresidente Álvaro Uribe y un segmento de los indecisos votaran por el riesgo que pudiera significar Petro, como el menos malo de los dos.

Dos días antes de la elección, conversando con un muy buen amigo colombiano residente en “la costa”, le comentaba que amigos me habían manifestado su intención de voto: voto por Petro por convicción; otros votarían por miedo a otro gobierno uribista; otros votarían en blanco, y otros votarían por “el ingeniero”, por miedo a que Colombia se convirtiera en otra Venezuela. Lo interesante es que, de todos aquellos con los que hablé, sólo uno votaría por Rodolfo por convicción. Eso me hizo llegar a la conclusión que Petro podría ganar, contrario a lo que yo mismo había afirmado anteriormente. Pensé que sería mas apretado, pero mas de 700 mil votos de ventaja es significativo.

¿Qué viene ahora? Dudo que haya una migración desmedida de población o de capitales. Al menos por ahora. Habrá que esperar a ver cuáles son las medidas que tome el nuevo gobierno.

Mientras tanto, la región -y en especial Panamá- debe mirarse en ese espejo. Los populismos de izquierda y de derecha son malos. Conducen a un autoritarismo, como el que vemos en otros países vecinos. Hay quienes dirán “Panamá no es Venezuela” y me imagino que ahora dirán que tampoco es Colombia. La realidad es que tenemos los mismos ingredientes para el mismo sancocho.

Si no lo queremos ver, “será nuestro problema”. Aquí tenemos diferencias sociales, que se “descubrieron” durante la pandemia, pero hay ciegos que aun así no las quieren ver. Los genios economistas del “Charro Mexicano” no tienen la menor idea de lo que hablan. El clientelismo es pan para hoy y hambre para mañana.

Nadie sabe lo que pasará en Colombia y mucho menos en Panamá, pero si las alternativas que nos ofrecen son uno que cree que la plata lo compra todo (que a lo mejor ni candidato será), otro que no sabe si va para adelante o para atrás, otro que habla y no propone y otro que muchos ni le creen ni respetan, cuidado “nos sale una bruja” y no necesariamente será de Monagrillo, como le gustaban al inolvidable Moyo Icaza.

El autor es analista político y dirigente cívico.