¿Qué pasó con la reforma migratoria? ¿Por qué no está en la agenda de los demócratas o republicanos en estas elecciones? | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

El marido de Ajtú entró a Estados Unidos siendo menor de edad. “Tenía 17 años cuando lo agarraron en la frontera. Lo llevaron a la corte sin tener antecedentes criminales. Nosotros no somos delincuentes, somos padres de ciudadanos americanos. Pero eso no le sirvió porque igual lo echaron”, dijo.

Univision Noticias preguntó a ambas campañas por qué no han tocado el tema. Al cierre de esta nota no habían respondido.

“Sobre todo porque el gobierno de Trump ha usado la inmigración como parte de su campaña de ataque desde antes de llegar a la Casa Blanca”, añade. “Él quisiera no vernos, que desaparezcamos, pero no somos invisibles. Estamos aquí y somos 11 millones de personas”.

A la pregunta si ha sido un error no tratar este tema en los debates, el analista demócrata dijo que “definitivamente, sí. Ha sido un fallo tanto por parte de los moderadores como de los candidatos no sacar a relucir el tema. Y debemos tener en cuenta que los republicanos y el presidente quieren enfocar el debate en la economía, mientras que el gobierno sigue actuando con la política de ‘tolerancia cero’, golpeando a los inmigrantes”.

Parra dijo además que “el tema de la reforma migratoria no es divisivo como quisiera el presidente para avivar a su base políticas, pero al mismo tiempo el gobierno sigue haciendo de la inmigración un tema. No hay un solo día que no actúe en este sentido”.

Para los demócratas el tema de la inmigración es importante, “pero desde el punto de vista de las encuestas la inmigración no sale, no alcanza la lista de los primeros 10 temas de importancia”, dice José Parra, director ejecutivo de Próspero Latino.

Tras una pausa, Ajtú dice: “Si no hablan, creo que el silencio es malo. La mera verdad a lo mejor se va a poner peor. El silencio es mal presagio, no es bueno”.

A la pregunta si conoce cuáles son los planes migratorios de los candidatos, responde que “ahora no se habla mucho de eso. Está difícil todo, ni modo. Para mí, ojalá que se mejore, pero no sabemos qué va a pasar después. Esa es la mera verdad”.

