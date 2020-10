¿Qué pasaría si Trump empeorara y no pudiera ejercer como presidente?

Si Trump no pudiera optar a las elecciones, Pence no sería automáticamente proclamado candidato. Los 168 miembros del Comité Nacional Republicano (RNC) votarían para elegir a un nuevo candidato , si bien Pence puede postularse. Nunca en la historia ni demócratas ni republicanos han reemplazado a su candidato tras seleccionarlo oficialmente.

