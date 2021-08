¿Qué pasará con los planes de Triple-S tras la fusión con una empresa de salud en Florida? | Otros

A mediados de 2022 deberá completarse la transacción para la fusión de GuideWell Mutual Holding Corporation —empresa matriz de Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc.— y Triple-S Management Corporation, con un valor de capital aproximado de $900 millones, lo cual deberá ampliar los servicios de atención médica a los pacientes bajo sus cubiertas de salud y seguros.

