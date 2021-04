Qué pasará con los empleados de CaixaBank y Bankia con su posible ERE

Acabamos de recibir convocatoria de CaixaBank para iniciar el procedimiento de despido colectivo previsto en el art. 51 del E.T así como el de modificación de condiciones de trabajo previsto en el art. 41 del ET. La reunión será el 13 de abril a las 11h de la mañana en Barcelona.

No obstante, los analistas estiman que el ERE podría afectar a cerca de 8.000 empleados y empleadas tras la fusió n. CaixaBank no ha querido ofrecer todavía ningún tipo de declaración sobre cuántas personas se verán afectadas por este recorte en la plantilla, pero desde los sindicatos avisan que será un número realmente significativo.

“Acabamos de recibir convocatoria de CaixaBank para iniciar el procedimiento de despido colectivo previsto en el art. 51 del E.T así como el de modificación de condiciones de trabajo previsto en el art. 41 del ET. La reunión será el 13 de abril a las 11h de la mañana en Barcelona”. Este ha sido el mensaje publicado por el sindicato UGT CaixaBank tras la citación.

