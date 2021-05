Qué pasará con la mascarilla a partir del 9 de mayo

De este modo, son muchas las comunidades que ya se han pronunciado sobre lo que pasará cuando finalice el estado de alarma, indicando que sí que pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral, pero esto no significa que no puedan aprobar otras medidas dentro de sus territorios si lo consideran necesario, buscando el aval de los tribunales para poder aplicarlas.

