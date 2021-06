¿Qué pasará con Adalberto Carrasquilla?

Por el momento, nada es fijo ni descartable, sin embargo, lo ideal para Carrasquilla sería mantener en la Copa Oro ese buen nivel que mostró recientemente en los juegos de Eliminatoria Mundialista contra Anguila, República Dominicana y Curazao. Hacerlo no solo le permitiría ayudar a nuestra Selección, sino que además le daría opciones al FC Cartagena de poder hacer alguna movida con él, si es que el tiempo que tendrá para prepararse de cara a la campaña venidera no le permite ganarse nuevamente la confianza del técnico Carrión.

You May Also Like