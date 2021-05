¿qué pasará ahora con su enorme casa?

«No tendremos esa casa para siempre», le dijo Melinda a The New York Times en 2019. «De hecho, estoy deseando que llegue el día en que Bill y yo vivamos en una casa de 140 metros cuadrados… la casa se estaba construyendo antes de que yo entrara en escena. Pero asumo la responsabilidad «.

Bill comenzó la construcción de la propiedad antes de que la pareja se conociera. Melinda no estaba encantada con ella al principio. «Si me mudo», recordó haberle dicho a Bill en una entrevista en 2008 con la revista Fortune, «será como quiero que sea: nuestra casa donde tenemos nuestra vida familiar».

Hay lujos nada sorprendentes que podrías esperar encontrar en una propiedad de este tipo: un garaje para 20 autos está construido en la ladera, según un artículo de The New York Times de 1995. La piscina interior/exterior de 18 metros tiene su propio sistema de música bajo el agua. Hay una sala de trampolines. Un gimnasio de 230 metros cuadrados. Una sala de cine art-deco. Cada habitación tiene controles de iluminación, música y clima controlados por panel táctil.

(Respuestas: No sabemos; continuarán como copresidentes de la fundación benéfica del mismo nombre; no es demasiado pronto, y aún no lo sabemos.)

