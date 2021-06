Qué pasa si uso un cargador de mayor amperaje para cargar el móvil

Si en vez de cargarlo con un cargador de mayor voltaje, lo intentas con uno de menor, no existirán estos problemas, pero porque no funcionará.

NO. Si bien que exista un amperaje distinto es posible, los expertos recomiendan que los usuarios no deben usar un cargador de diferente voltaje, puesto que puede dañar el equipo o su batería.

