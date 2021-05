Qué pasa si te inyectan una dosis incorrecta de la vacuna contra la Covid

Tal y como ha explicado Vicenti, “la paciente no tuvo fiebre y no tuvo ningún dolor , excepto en el lugar de la inoculación, ni ninguna otra manifestación”. No obstante, como la joven “estaba un poco asustada” el personal médico optó por tenerla en observación un día hasta que recibió el alta el pasado 10 de mayo.

Según ha explicado a la cadena estadounidense CBS la doctora Antonella Vicenti, directora de enfermedades infecciosas del Hospital de Noa, la joven “ no tendrá efectos secundarios ” tras haber recibido más dosis de las correspondientes, ya que los estudios de Pfizer habían demostrado que las personas que recibieron hasta 5 veces la dosis normal no sufrieron ninguna consecuencia.

