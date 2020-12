Qué pasa si quiebran los bancos de sangre en EE.UU.

Por ello, entre otras razones, no va a dejar de haber transfusiones de sangre, al menos no en el futuro inmediato, al decir de De Velasco.

Según un informe publicado por The New York Times , los ingresos de los bancos de sangre van de capa caída: de US$5.000 millones en 2008 a US$1.500 millones anuales.

Vale señalar que, según ejecutivos del sector citados por The New York Times , los hospitales pueden pagar entre US$225 y US$240 por cada unidad de sangre.

