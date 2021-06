Qué pasa si comes frutos rojos cada día

La mayoría de las variedades son de verano y, al igual que las anteriores, destaca por su alto contenido en fibra. También es fuente de vitamina C y folatos. Una ración de frambuesas aporta el 80% de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina C , según FEN.

Su estacionalidad comprende únicamente el tiempo que va desde el inicio de primavera y hasta el principio de verano, un periodo corto en comparación con otras frutas. De hecho, este es el único fruto de hueso no climatérico, lo que quiere decir que si se recolecta antes de tiempo no madura fuera del árbol.

You May Also Like