Qué pasa si bebes café cada día

Además, añaden que “el consumo frecuente de café lleva consigo una adaptación a la cafeína, que no adicción, y esto explica que personas habituadas a tomarlo puedan experimentar síntomas”. Estos síntomas que se dan cuando las personas habituadas al café no lo consumen son: cansancio, irritabilidad, falta de concentración o dolor de cabeza.

Sin embargo, no hay que dejar de lado que el café sigue siendo una bebida con alto contenido en cafeína, por lo tanto, no se puede abusar de ella. De hecho, puede aumentar temporalmente la presión arterial y no se recomienda su consumo excesivo a embarazadas o a mujeres en periodo de lactancia por la cafeína.

De hecho, aunque antiguamente se relacionaba esta bebida con una mayor posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares , lo cierto es que las nuevas investigaciones revelan que el café no es tan malo, siempre y cuando no se consuma de forma excesiva.

