¿Qué pasa si Barça y Madrid terminan LaLiga empatados?

Se estudiaría primero la puntuación entre los implicados , como si el resto no hubieran participado, midiendo el balance particular primero, la diferencia de goles después, y, si todavía hubiera igualdad, el ‘goal-average’ general . Si incluso así persistiera el empate, se impondría el criterio de mayor cantidad de goles a favor . En última instancia, el ‘Juego Limpio’ sería la clave, y factores como las tarjetas y las faltas cometidas acabarían siendo determinantes. Llegar a este punto de igualdad, en cualquier caso, parece casi imposible.

Visto cuál es el primer criterio de desempate impuesto por la Federación, cabe destacar que la segunda opción pasa por la diferencia de goles general, es decir, la que consigan ambos conjuntos en el global de la competición . Ahora ya no sirve de nada con el ‘goal-average’ decidido, pero en lo que se refiere a este registro los culés salen ganando con un +38 , ya que acumulan 69 tantos a favor y 31 en contra. Los blancos sacan su +35 de los 55 anotados y los 20 encajados, dejando claro que no son tan goleadores como el Barça pero sí mejores atrás.

Si algo está quedando patente en esta Liga Santander 2019-20 , es la máxima igualdad que existe entre casi todos los equipos. De hecho, nos encontramos en el último tercio de la temporada y todavía no hay nada decidido. Descenso, zona intermedia, zona europea, Champions League, campeón… la clasificación no deja de moverse y hacer quinielas sobre lo que sucederá en cada jornada es cada vez más complicado .

