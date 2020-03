¿Qué pasa?, ¿Por qué los padres de Mónica Serrano no se hacen el ADN gratis?

Incertidumbre en el ámbito nacional es lo que se tiene con respecto al caso de la desaparecida Mónica Serrano.

Lo que desde hace dos semanas parece un rayo de luz para la familia Serrano, no se está llevando de la mejor forma, según el propio Castor Serrano, padre de Mónica.

“Me pregunto cómo puede haber tanto odio y maldad en el corazón de las personas este sr. García, tío de mi esposa, lo primero que hizo fue publicar una información que no es veraz y crear falsas expectativas. Qué sencillo es ir al Ministerio Público y solicitar la comparación de nuestros ADN, que reposa en sus oficinas”, es parte del mensaje publicado en la cuenta de Facebook del señor Castor.

También resaltó que no entiende como se juega con la inteligencia y la buena fe de las personas al hacer unas pruebas de ADN sin los padres y sin presentar públicamente el resultado.

Por su parte, el periodista Alvaro Alvarado entrevistó a la genetista Lina Solís, quien le practicó la prueba de ADN a Grifina López para saber si es Mónica Serrano.

MP sigue investigando

La especialista aclaró que la prueba no es concluyente, que no puede ni descartar ni aseverar que sea la desaparecida, por tal razón hizo un llamado a los padres de Mónica para que se practiquen la prueba. Es más, ella lo haría de manera gratuita y paralizaría todo en su clínica para darle prioridad a esta prueba.

“El viernes 21 de febrero se recibieron a familiares de Mónica Serrano y a Grifina López junto a su suegra para solicitar una prueba de consanguinidad, con una tía que es media hermana de la mamá y la abuela. En ese momento se explicaron las pocas probalidades. Pero a pesar de eso se hace la prueba con el mejor kit que tenemos. La génetica no es una ciencia exacta como la matemática. Lo que hacemos es que buscamos las similitudes en los perfiles. El porcentaje que se habla no es probatorio. Nadie ha hablado conmigo”, resaltó Solís.

“Yo no he tenido acceso a la prueba, sería tan fácil verificar si sería Mónica Serrano, solo es cuestión de comparar ambas pruebas”, destacó Solís.

Según la doctora, la prueba se hace con hisopos bucales o con una punción. “Yo ofrecí hacer la prueba de manera gratuita, yo soy madre y entiendo la situación. Yo le aseguró que la prueba que se va a hacer como en el Instituto de Medicina Legal, tenemos 20 de años de trayectoria, somos personas con credibilidad”.

“Yo paro todo lo que tengo y sacamos la prueba, mi intención es ayudar. Se ha creado mucho morbo, pero no he dado ningún tipo de información. Nadie ha hablado conmigo y me gustaría poder resolver el caso, que me den el perfil de la madre o yo les doy el perfil de Grifina o que vengan los padres, este examen se haría sin costo. Esta muestra toma cinco minutos. Solo es poner la punción capilar en un papel especial”, recalcó Solís.