¿qué países van más adelantados y cuáles con más retraso?

La canciller alemana, Ángela Merkel , se reunió este miércoles con los dirigentes del país y acordó la reapertura a partir de la próxima semana de todos los comercios, incluidos aquellos con superficies superiores a los 800 m2 , que hasta ahora permanecían cerrados, y de todos los colegios, informó la agencia AFP. Esto afecta a las escuelas de enseñanza primaria y a las guarderías, que aún no se habían visto beneficiadas por las medidas de desconfinamiento iniciadas el 20 de abril. Alemania, no obstante, mantendrá hasta el 5 de junio seguirá en vigor la obligación de respetar la distancia física de al menos 1,5 metros.

En Francia, pese a que el Gobierno de Macron no cuenta con el apoyo del Senado, el plan de desconfinamiento se inicia el próximo día 11: funcionarán a mayor ritmo los transportes públicos y abrirán comercios y colegios. En estos centros se extremarán las precauciones, exigiendo un constante lavado de manos, el uso de mascarillas y que los recreos se hagan de forma escalonada, entre otros. El Ejecutivo galo tiene previsto a finales de mayo estudiar la posible apertura de bares y restaurantes. Sin embargo, en el país vecino no todas las regiones empezarán la desescalada al mismo tiempo. Las restricciones actuales seguirán vigentes en cuatro zonas del país: Ile-de-France (donde está París), Hauts de France, Bourgogne-Franche-Comté y Grand-Est, debido a que la circulación del virus sigue todavía muy activa. Francia cuenta con cerca de 26.000 fallecidos y más de 137.000 infectados.

