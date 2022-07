Qué opina Zuckerberg sobre la crisis que viene

“Parte de mis esperanzas al aumentar las expectativas, tener metas más agresivas y simplemente subir un poco la temperatura, es que creo que algunos de vosotros podríais decidir que este lugar no es para vosotros, y esa autoselección me parecería bien”, concluyó en su discurso.

Zuckerberg dijo también que es muy probable que Meta no reemplace los puestos de trabajo que se vayan perdiendo: “Siendo realistas, probablemente haya un montón de gente en la empresa que no debería estar aquí “, añadió durante su participación en una sesión de preguntas y respuestas con sus empleados.

