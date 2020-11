¿Qué ocurrió en el cuartel con el periodista y los manifestantes?

7. Los medios seudo independientes desaparecieron de la escena. ¿Será porque no capturaron a los suyos o los de su clase o porque sus jefes no les dieron órdenes?

6. Es una constante que en Panamá se viole el derecho a la protesta. Protestar no es un delito. Tampoco existen protestas pacíficas o violentas. Estas no tienen calificativo. Existen las protestas.

