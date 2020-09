¿Qué ocurre si te ofrecen un artículo y, a pesar de negarte, te lo envían a casa?

Similar tratamiento reciben los suministros ( luz, agua, gas, etc. ), cuando estos no son requeridos por los potenciales clientes y, sin embargo, son prestados por las distintas compañías. Si el servicio ya se venía realizando por otra empresa, esta podrá solicitar a la que lo ha prestado sin el consentimiento de su cliente (del que se entenderá que pretende seguir con la anterior) el cobro de los suministros a la nueva empresa; algo común en el ámbito de las telecomunicaciones .

Puede ocurrir que el afectado no se niegue a recibirlo , pero tampoco exprese su voluntad de hacerlo de manera inequívoca (es decir, simplemente no responda a la oferta). La consideración que hace la Ley de este silencio es la misma que si se hubiese negado, por lo que hay que remitirse a lo anteriormente explicado.

You May Also Like