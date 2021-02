Qué ocurre en un cerebro con depresión

Los niveles del marcador de inflamación que se puede observar en las imágenes estudiadas fueron aproximadamente un 30% más altos en diferentes regiones cerebrales entre aquellos con depresión no tratada de larga duración frente a quienes sufren periodos más cortos de depresión no tratada.

Para la investigación se contó c on la participación de 25 personas con más de diez años de depresión , 25 con menos de diez años de enfermedad y 30 personas sin depresión como grupo de comparación.

La investigación muestra como resultado que aquellas personas que han tenido periodos más largos de depresión no tratada durante más de una década, presentaron mayor inflamación cerebral en comparación con aquellos que tenían menos de diez años de depresión no tratada, tal y como recoge Infosalus.

La depresión es una enfermedad que, si no se trata, puede tener una duración, incluso, de años. Esta afección es cada vez más común y puede producir cambios en el cerebro , tal y como muestra una investigación dirigida por Jeff Meyer, del Instituto de Investigación de Salud Mental Familiar Campbell, publicado en The Lancet Psychiatry.

