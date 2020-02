¿Qué ocurre con la casa si me divorcio?

En el supuesto en el que no se haya llegado a un acuerdo entre las partes durante un proceso de divorcio, será el juez el que, en beneficio del menor o menores, determine el uso del domicilio familiar. Aunque la vivienda sea propiedad únicamente del progenitor que no tiene la custodia, su uso se asignará a los hijos y al progenitor custodio (al que se le atribuye la guardia y custodia de los hijos).

En este caso, los niños permanecerán con cada uno de los progenitores por periodos alternos de convivencia. Este tipo de régimen es cada vez más frecuente. En cambio, la ley no prevé el uso de la vivienda en este supuesto , por lo que, si no hay acuerdo entre los padres, será el juez quien determine según las circunstancias en cada caso. Deberá primar siempre el interés del menor.

También puede ocurrir que haya una sentencia judicial por la que una de las partes se quede con la vivienda por el cuidado de los niños. En este caso, el banco no elimina a uno de los titulares de la hipoteca por lo que sigue estando obligado a pagarla. Esto se debe a que las condiciones de un préstamo no pueden ser modificadas por una sentencia de separación.

