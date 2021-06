qué ocultan estas limitaciones y cómo va a cambiar el servicio

No solo es que sean muy pocos los que superan el nuevo límite impuesto, es que, además, la mayoría no llega ni a una décima parte del mismo: los destinatarios de bizums reciben una media de 4,3 operaciones al mes , “muy lejos del límite de los 60 que hemos fijado”, destacaba Rodríguez.

La medida afecta solo a los pagos entre personas -particulares, no empresas- y la compañía, que para 2021 se ha marcado el objetivo de llegar a 20 millones de usuarios y contar con 18.000 comercios online que acepten Bizum, no cree que vaya a tener un impacto directo en quienes usan el servicio.

