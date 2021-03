‘Que nunca más un operador de la justicia convierta el capricho de un presidente en una sentencia’, pide Ana Matilde Gómez a la CIDH

Ana Matilde Gómez recordó las circunstancias por las que fue removida del cargo de procuradora general de la Nación, hace 11 años, y dijo que es necesario condenar a los responsables, para que los gobernantes “aprendan a no temerse en la justicia”.

En la primera audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la demanda que presentó contra el Estado panameño por presunta responsabilidad en su destitución arbitraria, Gómez recordó cómo ocurrió su destitución del cargo en el año 2010, por “presiones” del entonces presidente Ricardo Martinelli y un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia “comprometidos” con él.

“Aquí me vinieron a pedir la renuncia en mi propia casa. Y le dije: usted me mata o yo me muero o usted me inventa un caso. Y eso fue lo que hizo. Dice mi esposo ‘gracias a Dios no te mató’, porque definitivamente lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público”, indicó Gómez.

Martinelli gobernó Panamá del 1 de julio de 2009 al 31 de junio de 2014. Antes, cuando hacía campaña a la Presidencia de la República, no tenía una mala relación con Gómez, quien había sido designada cinco años antes como procuradora en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). Las “fricciones” empezaron -según la exprocuradora- con una serie de peticiones, una vez Martinelli tomó posesión como presidente.

“En primer lugar, él quería algún expresidente preso, particularmente me llamó no menos de siete veces un mismo día para que metiera preso al expresidente [Ernesto] Pérez Balladares. En segundo lugar, me solicitaba el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal de Drogas, José Abel Almengor, en ese momento, al Consejo de Seguridad, para que él le pudiera transmitir a la embajada de Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público, en este caso autorizadas por mi. Yo, por supuesto, le dije que no a ambas cosas y eso trajo como consecuencia toda una serie de eventos después”, y agregó “me llamó el vicepresidente [que entonces era Juan Carlos Varela] y el jefe del Consejo de Seguridad también, para insistir”.

Almengor luego fue designado asesor en el Ministerio de la Presidencia y, finalmente, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero renunció al poco tiempo.

Una de las comisionadas de la CIDH pidió a Gómez que contara con qué propósito recibió en su casa a la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar.

“No se me va a olvidar. Yo estaba en la Asamblea Nacional luchando para que no bajaran la edad de imputabilidad de los menores de edad. El 1 de febrero del año 2010, vino la ministra de Educación a mi casa, en la noche, cuando yo salí. Eso quedó registrado en las cámaras. Se sentó y me dijo: ‘piensa, piensa, debe haber algo que tú quieras con lo que todos quedemos tranquilos”, recordó Gómez.

Lo que ocurrió después fue que se abrió paso una demanda que en su contra presentó Arquimedes Sánz, un fiscal a quien Gómez destituyó en 2005, por corrupción, al recibir $600 del padre de una joven aprehendida, a cambio de una medida cautelar distinta a la detención preventiva. En su demanda, Sánz adjunto como prueba sumaria el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la resolución en la que Gómez ordenó la interceptación de las comunicaciones del entonces fiscal.

Aquella demanda fue presentada el 15 de julio de 2009, 15 días después de la juramentación de Martinelli como gobernante.

Gómez fue condenada a 6 meses de prisión y 48 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por los delitos de abuso de autoridad e infracción de deberes. En el 2014, fue electa diputada por libre postulación, sin el aval de ningún partido político.

“Esto ha sido un estigma que yo he cargado por 11 años. Cada vez que mi nombre salía, por cualquier oportunidad laboral, me dicen la condenada, la pinchadora, nadie me quería dar trabajo. Yo tocaba las puertas. Lo que querían era darme dinero. Yo quedé sometida pues a ser mantenida por mi esposo por un tiempo, realmente una vergüenza muy grande, porque incluso con los estudiantes. Yo ahora soy decana de una facultad, pero también he sido docente universitaria. Yo pasé de ser procuradora a dictar clases en una escuela secundaria. Esa escuela fue la única que me abrió las puertas. Dictaba clases a quinto y sexto año. Y todo el tiempo tengo que explicar que yo no le he escuchado la conversación a nadie, que yo no soy una pinchadura… Todo el que me quiere descalificar para un puesto me dice pinchadora y condenada”, dijo la exprocuradora.

En la audiencia de este martes, el Estado panameño estuvo representado por Farah Urrutia, actual representante para el sistema interamericana de protección de Derechos Humanos de la Cancillería de Panamá. Urrutia preguntó si era posible alcanzar una resolución amistosa a este conflicto.

“Eso lo ven con mis abogados”, respondió Gómez. Recordó que en el gobierno de Varela (2014-2019), hubo un acercamiento, “una primera intención”, con la Cancillería, entonces al mando de Isabel de Saint Malo de Alvarado.

“De ahí mas nunca. Uno termina no creyendo. Hablen con los abogados. Hagan lo que tengan que hacer, pero esto reparémoslo, porque mientras no haya consecuencias, la institucionalidad del país está cuesta abajo. Y este país está casi en el punto de no retorno”, remarcó.

Urrutia también quiso saber cuál era la diferencia entre el proceso de elección de Gómez como procuradora, respecto a los siguientes procuradores.

“La diferencia no es solo la elección. El problema es la injerencia de los presidentes. Presidentes que no se aguanta no meterse para que los procuradores cumplan su periodo. En este que vamos, ahorita mismo ya han renunciado dos procuradores”, replicó Gómez.

Explicó que ha seguido adelante con su reclamó contra el Estado panameño, “porque es importante que en mi país la institucionalidad se fortalezca… Que nunca más en mi país, un operador de justicia se atreva a convertir el capricho de un presidente en una sentencia”.

Información en desarrollo…