“Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera el hecho”

El Valencia reiteró este viernes su “total apoyo” a su jugador Mouctar Diakhaby pese a que el informe de LaLiga no haya encontrado pruebas del insulto racista del que acusó al jugador del Cádiz Juan Cala, resaltó que la investigación lo que no ha podido demostrar es que el futbolista del club andaluz dijera “todas” las palabras que se le atribuyeron, y mostró su esperanza de que lo ocurrido impulse un cambio normativo.

“Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar “TODAS” las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas, no significa que no se produjera ese hecho”, señala el comunicado del club.

“En ningún caso el club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby”, reitera la entidad.

COMUNICADO OFICIAL – INFORME DE LALIGA ⤵️ — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 9, 2021

El Valencia insiste en que su objetivo “es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan”.

“El Valencia, del mismo modo, considera positivo el hecho de que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos necesarios para hacer frente al racismo en el fútbol. Estamos muy orgullosos de Diakhaby, de los capitanes, de los jugadores, del entrenador y su ‘staff’ técnico por su reacción durante el partido contra el Cádiz”, señala la entidad.

“Fue un episodio sin precedentes en el fútbol, pero estamos convencidos de que va a servir para impulsar un cambio real en la normativa. Llegados a este punto es necesario continuar trabajando con LaLiga, las instituciones y el resto de los clubes para asegurar que este tipo de incidentes racistas no se repitan nunca más”, añade el escrito.

El Valencia destaca que la Liga haya intentado esclarecer lo sucedido y explica que además del informe final se les ha explicado cómo se ha desarrollado la investigación.