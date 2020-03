Que no panda el cúnico… Jackie Chan dice que no tiene Coronavirus

Jackie Chan tuvo que tranquilizar a sus fans después de los informes publicados en Internet de que había sido infectado con el coronavirus.

El actor decidió hablar sobre los rumores para que sus seguidores supiesen que él está bien y no está en cuarentena como algunos medios señalaron.

Chan publicó una declaración en su sitio web oficial para negar estos rumores, y dijo que estaba ‘muy sano y seguro’.

Mire: Ayyy, rapero boricua compara a DJ Luian con Yedgar Carolina

“Recientemente, mi equipo me habló de las noticias que circulaban por el mundo, diciendo que el COVID-19 me puso en cuarentena. Primero, me gustaría aprovechar la oportunidad para decirles ‘gracias’ por la preocupación de todos. Estoy muy sano y seguro y no fui puesto en cuarentena. Recibí muchos mensajes de amigos que me preguntaban si estaba bien. Su amor y preocupación son muy conmovedores. ¡Gracias!”, señaló.

En su declaración, Chan también agradeció a los fans de todo el mundo por enviarle regalos, incluyendo cubrebocas:

“También recibí obsequios muy especiales de fans de todo el mundo durante este período tan difícil. Gracias por las máscaras faciales. ¡Su consideración es bien recibida! Y le pedí a mi encantador equipo que donara su amabilidad a través de organizaciones oficiales quienes más lo necesitan”, declaró.

No se pierda: Toman medidas para que Harvey Weinstein no atente contra su vida