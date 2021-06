“Que no nos metan en este debate”

El presidente de los empresarios españoles, de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado “alucinado” al ver los titulares que se han publicado a raíz de sus declaraciones en las que daba la bienvenida a los indultos para los presos del procès si eso significa que se normaliza la situación para que las empresas puedan volver a Cataluña.





En una entrevista el jueves por la noche en Onda Cero, Garamendi ha considerado que se han sacado de contexto unas afirmaciones al final de una entrevista en RTVE, con Gemma Nierga.

Garamendi ha reconocido que con los indultos hay muchos intereses mezclados y ha puntualizado que él habla en nombre de los empresarios. En su explicación ha dicho que en la entrevista empezó diciendo que él habla de economía, y que los empresarios quieren estabilidad para desarrollar su actividad.

“Dije que es la clase política la que tiene que actuar y que nosotros en principio, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, estamos con la constitución, con la ley y con el estado de derecho, que es con lo que tenemos que estar”, para agregar: “he comentado que efectivamente dentro de la Constitución también está contemplado que el Gobierno pueda dar unos indultos y que me quedaba ahí. Insistiendo, me han preguntado “pero, ¿si esto resolviera el tema?” y al final, pero como un final de frase, no como un titular, dije si al final consideramos esa moderación y funcionara pues bienvenido sea”.





Garamendi ha explicado que no se ha tratado el tema en la junta de la CEOE, donde hay empresarios a favor de los indultos y otros que están en contra. Que sus declaraciones se centraron en reclamar estabilidad para España y Cataluña.

“Me he sorprendido. Y estoy bastante alucinado porque creo que siempre he hablado de la unidad de España, de la Constitución y del estado de derecho. No sé si ahora me he convertido en un perro verde”, ha asegurado el líder de los empresarios, que ha negado haber dado un balón de oxígeno al Gobierno.

“Dicho esto hay un debate muy potente en clave política, pero lo que pediría es que al mundo de la empresa no se nos meta en este debate”, ha reclamado.

Garamendi ha contado que ha hablado sobre sus declaraciones con el presidente del PP, Pablo Casado, y que éste “lo ha entendido”.

Para finalizar, el empresario ha reconocido que sus colegas catalanes tienen “otra sensibilidad”, y ha insistido en remarcar lo que intentó transmitir este jueves: “Si trajera la normalidad me parecería bien y si no la trajera me parecería mal, como todo en la vida. Se ha sacado de contexto una frase dentro de una conversación prolongada”.