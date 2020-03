¡Que no muera lo que nos enorgullese!

La experiencia es muy gratificante, pues se fortalecen los vínculos de amistad y aprendemos con toda la historia que hay detrás de la construcción de una vivienda de este tipo.Trateremos de volver a construir algo similar. Se creó una cuenta de Instagram y ha tenido muchas interacciones. Tiene bastante seguidores. Allí explicamos todo este proceso. He pensado hacer un trabajo para seguir rescatando esa tradición. La próxima meta es construir una casa en una comunidad del campo a una familia que la necesite y dejarle esa casa”.Se tiene previsto que en mayo próximo se construya una cocina o fogón en esta casa.Por trabajar en las juntas de embarra no se cobra.Los jornaleros comen a su gusto. Lo que deseen.

Cabe señalar que no se pudo hacer 100% artesanal. Esto debido a que los bejucos no se pudieron conseguir y se amarraron las varitas con un hilo. De esta manera salió la idea de hacer una junta de embarra.

