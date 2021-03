La noticia de la detención de Josep María Bartomeu y otros tres miembros de la que fue su junta directiva ha retumbado alrededor de todo el mundo, copando titulares de medios tanto deportivos como generalistas. El expresidente azulgrana fue arrestado como parte de la investigación del ‘Barçagate’, por presunta administración desleal y corrupción.

Este escándalo se destapó en febrero del pasado 2020 desvelando que el FC Barcelona había contratado a la empresa I3 Ventures para difamar contra jugadores y figuras del club, así como proteger la imagen de la directiva.

Todo ello coincidió con la sanción que le impuso la UEFA al Manchester City, que fue posteriormente levantada, en la que vetaba al club inglés de sus competiciones por violar el ‘fair play’ financiero. En aquel entonces, Bartomeu alabó la decisión del organismo europeo y por todo ello, Pep Guardiola fue preguntado en una rueda de prensa.

La respuesta del técnico cityzen, ex del Barça, ha vuelto a ser recuperada por las redes sociales después de la detención de Bartomeu este lunes, rescatando una recomendación que le hizo Guardiola.

“No se si me espiaron o no, pero sí lo hicieron no lo necesitaban. Saben quién soy, ya me conocen”, comenzó abriendo sobre el Barçagate. “Si ellos están contentos porque nos han suspendido, yo le diría al presidente del Barcelona es que no hable demasiado alto, ese sería mi consejo, porque todo el mundo está a veces involucrado en situaciones”, afirmó.