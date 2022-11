¿Qué necesitan Argentina y México para clasificar a octavos? ¿Pueden pasar los dos?

Si le gana al Tri, Argentina se mete en la pelea y depende de que Polonia no gane. Si empata, matemáticamente sigue teniendo chance, pero se le pone muy difícil: necesita que Arabia Saudita y Polonia empaten, ganar la última fecha contra el equipo europeo y que México no gane en su último partido de la fase de grupos.

(CNN Español) — Millones de miradas están puestas en el Grupo C del Mundial luego de la derrota histórica de Argentina frente a Arabia Saudita en su debut en Qatar, que complica —pero no anula— sus posibilidades de pasar a octavos de finales. El camino de México para superar la fase de grupos parece, de momento, algo más fácil.

You May Also Like