¿Qué medidas plantean cada uno de los partidos políticos para abaratar la factura de la luz?

La rebaja temporal del IVA y la supresión también temporal del impuesto a la generación no son suficientes y por ello el grupo parlamentario de Unidas Podemos está trabajando ya en una ley que impulse esa empresa , pese a que saben que, por el momento, no cuenta con el apoyo del PSOE.

El objetivo es que los consumidores no tengan que suportar costes que no están asociados a la generación y la distribución de la electricidad,

You May Also Like