¿qué medidas de seguridad te permite activar tu banco?

Esta alternativa es especialmente interesante si tenemos una tarjeta secundaria que no utilizamos muy a menudo, lo que nos permitirá tenerla desactivada si no tenemos planeado utilizarla.

Si la configuración de seguridad que ofrece nuestro banco no se adapta a nuestras necesidades, podemos cortar por lo sano y congelar nuestra tarjeta. Con esta sencilla operación, nuestra tarjeta quedará temporalmente desactivada, por lo que no se podrá usar ni para abonar compras ni para sacar dinero hasta que la volvamos a activar. El 100% de las entidades analizadas por HelpMyCash permiten encender y apagar las tarjetas temporalmente, algo que por lo general se puede hacer en unos segundos a través de la app o la web del banco.

En el caso de las compras ocurre más o menos igual que con los cajeros, ya que podremos acotar las compras limitando la cantidad máxima diaria o mensual que se puede gastar con la tarjeta, según la entidad. Además, si tenemos una tarjeta en CaixaBank o imaginBank también tendremos la opción de desactivar los pagos en sectores concretos como el ocio para mayores de edad, aerolíneas, hoteles o gasolineras. Así, si no la utilizamos para viajar o no tenemos coche, podremos desactivar las compras en este tipo de tiendas.

