“Que me inicien una averiguación, me pongo a sus órdenes”: Vicente Fox sobre los juicios a ex presidentes (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Vicente Fox Quesada es uno de los dos ex presidentes de México que han dejado claro su posicionamiento por la consulta ciudadana para enjuiciar a los mandatarios mexicanos de administraciones pasadas por las decisiones económicas, sociales, de seguridad, etcétera que tomaron durante su gobierno.

Además de pronunciarse a través de las redes sociales, el primer presidente del Partido Acción Nacional tuvo una entrevista con la periodista Azucena Uresti, de Milenio Televisión, a quien reveló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un circo.

También tachó de “lenguaje cantinflesco” a la pregunta que finalmente aparecerá en las boletas destinadas a realizar la consulta, y aseguró que todo se trataba de un acuerdo entre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Andrés Manuel López Obrador.

“Una babosada, es el lenguaje más cantinflesco que he visto yo, y que provenga de los jueces máximos del país de la suprema corte, del señor Saldívar (…) Eso estaba totalmente acordado del presidente Zaldívar con el presidente López, lo que pasa es que no le salió la jugada, la regaron (…) Todo fue un circo, todo fue una tontería del presidente Zaldívar de tratar de complacer al que ahora ve como su jefe (…) el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien, ni con Dios ni con el diablo”, dijo el ex mandatario mexicano.

El ex mandatario panista reveló que no tiene que ocultar ni nada de qué arrepentirse (Foto: Archivo)

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves 1 de octubre de 2020 que la materia de consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República es constitucional.

Con seis votos a favor y cinco en contra, acordaron también la pregunta que se deberá realizar: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Sobre las acusaciones que podrían señalar en su contra en caso de resultar ganadora la opción de enjuiciar ex mandatarios, Vicente Fox Quesada insistió en que se mantiene tranquilo, pues “no tiene nada que ocultar ni nada de qué arrepentirse” y durante su gobierno, además, se habría encargado de rendir “cuentas claras”.

Incluso indicó a la periodista mexicana que pueden iniciar una investigación en cualquier momento, pues él siempre estará en la mejor disposición de colaborar con las autoridades pertinentes. Adelantó, incluso, que no encontrarían nada.

El ex presidente mexicano Vicente Fox

“En lo personal, para nada, es más que inicie una averiguación, me pongo a sus órdenes. Él sabe que no hay nada, sabe que está engañando a los mexicanos. No, yo francamente ni ñañaritas (…) Con peña es absolutamente visible, no hay que pedir pruebas, están arreglados, no hay la menor duda”, dijo Vicente Fox al diario Milenio.

Por último, el ex presidente mexicano aseguró que ya no tiene edad, que “ya está muy ruquito” para continuar en la política o competir por un puesto en los comicios de 2021, lugar que prefiere dejar a los jóvenes. Él, por su parte, aseguró que “a mi México querido no lo voy a dejar ir, no voy a dejar que nos destrocen, estoy haciendo mi tarea, pero no es la arena política”

