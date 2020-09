Qué mascarilla es la más adecuada en función de la edad de un niño, según los farmacéuticos

Por otro lado, se recomienda no llevarla puesta durante más de cuatro horas y desecharla si se humedece o se ensucia. Así, los menores tienen que llevar “una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa de tela”. Si son mascarillas higiénicas no reutilizables no se recomienda su lavado, ya que podría alterar sus propiedades de filtración.

You May Also Like