qué lo origina y qué se puede hacer para superarlo

Conocer las experiencias de otras mujeres que han pasado por lo mismo puede ser beneficioso siempre que la embarazada no se sature de historias de partos con problemas o desagradables. Hay que tener claro que cada parto es distinto y también es diferente el umbral de dolor de cada persona. Que otra mujer haya sufrido no quiere decir necesariamente que tenga que repetirse esa situación.

Cuando este miedo roza lo patológico se transforma en lo que los especialistas llaman tocofobia , una fobia muy poco frecuente pero que como otros trastornos de ansiedad requiere tratamiento psicológico. Un estudio publicado en An International Journal of Obstetrics & Gynaecology puede afectar de manera negativa al alumbramiento aumentando su duración y la percepción de la intensidad del dolor.

